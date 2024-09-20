Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Северная Корея испытала новые баллистические ракеты со сверхбольшой боеголовкой

Лидер Северной Кореи и вооружение, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 05:59 Фото: STR/AFP/Getty Images
Северная Корея провела испытания новых тактических баллистических ракет с использованием сверхбольших боеголовок и модифицированных крылатых ракет, сообщает Zakon.kz.

По информации информационного агентства KCNA, Ким Чен Ын руководивший испытаниями, заявил, что они необходимы из-за серьезной угрозы безопасности страны со стороны внешних сил.

На прошлой неделе Северная Корея также представила свой первый публичный отчет об объекте по обогащению урана .

Лидер КНДР подчеркнул "необходимость продолжать укреплять ядерные силы и наращивать сильнейший военно-технический потенциал.

По данным KCNA, в испытаниях в среду участвовала новая тактическая баллистическая ракета Hwasongpho-11-Da-4.5, что указывает на то, что она является частью серии баллистических ракет малой дальности. Ракета была оснащена сверхбольшой обычной боеголовкой массой 4,5 тонны.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал "дроны-самоубийцы".

Читайте также

Капибара сбежала из зоопарка
Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей – капибара Корица
Наводнение в Европе
Тысячи людей эвакуировали в Италии из-за наводнения
Нападение медведя в США
12-летний американец спас отца от нападения медведя в лесу
Аксинья Титова
Ким Чен Ын Северная Корея 2024 год КНДР Ядерное разоружение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
дети Пугачёвой и Галкина
Максим Галкин показал повзрослевших детей в день их рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: