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В Греции ввели шестидневную рабочую неделю: для кого и зачем

В Греции ввели шестидневную рабочую неделю: для кого и зачем, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 09:52 Фото: pxhere
С 1 июля 2024 года у граждан Греции появилась возможность работать шесть дней в неделю с выплатой дополнительной денежной компенсации. Примечательно, что многие работники по закону не смогут отказаться от нововведения, сообщает Zakon.kz.

Появление шестидневной рабочей недели распространяется на государственные учреждения, промышленные предприятия и частный сектор с круглосуточным графиком работы.

Не исключена шестидневка и для органов местного самоуправления, налоговых инспекций, государственной почты, государственной энергетической и водной компаний, а также других госкомпаний, обслуживающих население.

По данным портала In.gr, зарплата за шестой рабочий день увеличится на 40%.

В Министерстве труда и социальной защиты Греции подчеркивают, что цель нового графика – облегчение работы населения с организациями и компаниями, которые работают круглосуточно.

До сих пор работников таких предприятий часто заставляли работать сверхурочно.

Теперь работодатели сами будут определять, кто из их сотрудников будет работать шесть дней, о чем необходимо уведомить сотрудников заранее.

В начале 2024 года стало известно, что парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей. Стоит отметить, что это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект.

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Анастасия Московчук
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