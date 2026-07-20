Изменились правила выплат денежного довольствия и выплат военнослужащим: кого это коснется

Приказом министра обороны от 11 июля 2026 года внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что выплаты производятся военнослужащему в случае отсутствия на воинской службе без уважительных причин, прохождения воинской службы не на воинских должностях в случаях, предусмотренных подпунктами 6, 8 и 9 пункта 5 статьи 21 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", осужденному военнослужащему за время нахождения под арестом денежное довольствие выплачивается пропорционально дням фактического исполнения обязанностей воинской службы на основании приказа командира (начальника). В приказе указываются дни фактического отсутствия на воинской службе. Для пропорционального расчета денежного довольствия применяются календарные дни в месяце.

При выплате денежного довольствия военнослужащий ежемесячно в бумажной или электронной форме извещается о составных частях денежного довольствия, причитающегося ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Правила также дополнены новым пунктом о том, что выплата денежных средств, выделяемых Организацией Объединенных Наций государству за участие персонала в миротворческих операциях, осуществляется Центром миротворческих операций Министерства обороны РК после реконвертации по официальному курсу валют Национального банка по состоянию на день их поступления на валютный счет части.

Также добавлено, что военнослужащим выплачивается денежное содержание в трехкратном размере в соответствии со статьей 49 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" воинской частью (учреждением), в которой он проходит службу, за прошедший месяц одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц на основании приказа командира воинской части (начальника учреждения).

Уточняется, что военнослужащему со дня зачисления в распоряжение командира (начальника), с возложением на него обязанностей выплата денежного содержания и надбавки за классную квалификацию по последней занимаемой должности сохраняется в течение сроков:

при назначении его на другую должность – двух месяцев;

в связи с проведением организационно-штатных мероприятий – трех месяцев.

Указывается, что военнослужащему в период нахождения в распоряжении командира (начальника) со дня вынесения в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого выплачивается минимальная заработная плата, установленная на соответствующий год.

При определении права на получение денежного довольствия в срок состояния в распоряжении не засчитываются периоды нахождения военнослужащего в ежегодных основных отпусках, на лечении в военно-медицинских (медицинских) подразделениях, а в случае их отсутствия по месту прохождения воинской службы или отсутствия в них соответствующих отделений – в медицинских организациях.

Военнослужащему в случае прекращения в отношении него уголовного преследования (уголовного дела) по реабилитирующим основаниям или вынесения судом оправдательного приговора денежное довольствие выплачивается за время вынужденного нахождения в распоряжении командира (начальника) за минусом суммы, выплаченной в соответствии с пунктом 26-1 Правил.

Надбавка за особые условия службы, за исключением надбавки за классную квалификацию, выплачивается на основании приказа командира (начальника) военнослужащему, кроме военнослужащего срочной службы, со дня назначения на должность, по которой он имеет право на получение надбавки за особые условия службы, но не ранее дня принятия дел и должности.

Военнослужащему, проходящему воинскую службу на должности, соответствующей летной военно-учетной специальности, допущенному к полетам на учебный год приказом соответствующего командира (начальника), выполняющему полеты и не имеющему перерывов более допустимых сроков, надбавка за особые условия службы выплачивается в текущем месяце за истекший.

Военнослужащему, отстраненному от летной работы без освобождения от занимаемой должности, надбавка выплачивается до дня подписания приказа командира (начальника) об отстранении от летной работы.

Надбавка за особые условия прохождения службы выплачивается военнослужащему на основании приказа командира (начальника).

Указывается, что пособие для оздоровления выплачивается на основании приказа командира (начальника) с указанием в них суммы пособия. Приказ командира (начальника) об убытии военнослужащего в ежегодный основной отпуск издается заблаговременно до начала отпуска. Выписка из приказа передается в финансовый орган в день издания приказа.

Финансовый орган производит оплату пособия для оздоровления не позднее трех дней до начала отпуска военнослужащего.

В случае увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам военнослужащий по контракту возмещает сумму полученного пособия для оздоровления пропорционально не дослуженному времени.

Рапорт об оказании материальной помощи в связи с выходом на пенсию рассматривается комиссией в течение одного рабочего дня после представления выписки из приказа об увольнении. По результатам рассмотрения комиссия оформляет протокол, на основании которого командир (начальник) издает приказ о выплате материальной помощи не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения комиссией.

Материальная помощь выплачивается до дня исключения из списков части.

Предусмотрено, что в случаях особо тяжелых форм заболевания (например, онкологические заболевания) комиссия может принять решение об увеличении размера материальной помощи, но не более чем в два раза.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2026 года.