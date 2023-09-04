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В школах Карагандинской области вернули шестидневную неделю

В школах Карагандинской области вернули шестидневную неделю Фото: Zakon.kz
Большинство школьников Карагандинской области в этом учебном году будут ходить на учебу шесть дней в неделю, сообщает Zakon.kz.

В большей части школ Карагандинской области вернули шестидневную учебную неделю в начавшемся году. Об этом пишет канал Патриот.

Шестидневную неделю ввели для учащихся 7-11 классов в большинстве школ региона. Причиной стало большое количество уроков, из-за чего дети поздно заканчивают обучение и возвращаются домой после 21 часа.

"В прошлом учебном году родительская общественность учащихся второй смены выражала недовольство окончанием занятий в позднее время, в тёмное время суток, особенно в зимний период. Родители опасались за безопасность детей. В этой связи принято решение распределить учебные занятия 7, 8, 9, 10 и 11 классов на 6 дней. Сокращается ежедневное время обучения до 6 уроков, а в субботние дни - до 4 уроков". Пресс-служба управления образования Карагандинской области

Для учащихся с первого по шестой класс обучение останется пятидневным, так как нагрузка остается допустимой и не превышает 30 часов в неделю. Также пятидневка останется в школах, где все классы обучаются в одну смену.

Ранее министерство просвещения РК опубликовало проект приказа на портале "Открытые НПА". Казахстанским школьникам хотят поставить новые сроки начала и завершения учебного года, а также каникул.

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