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На Камчатке туристы 15 километров несли на руках уставшего пса

На Камчатке туристы 15 километров несли на руках уставшего пса, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:03 Фото: pxhere
На Камчатке пес так сильно устал во время похода, что туристам пришлось соорудить носилки из одеял и нести собаку на руках 15 километров пути, сообщает Zakon.kz.

Милое видео опубликовано в Telegram-канале "Мир отдыха и туризма Камчатка".

"Смотрите, как балдеет", – комментирует на видео одна из туристок.

Как оказалось, группа туристов взяла с собой собаку на прогулку к ледниковым Голубым озерам.

"Поначалу пес бежал вприпрыжку и, видимо, не меньше туристов восхищался красотами горной Камчатки. А вот на обратную дорогу сил мохнатому не хватило – лег под сосной и на предложение продолжить движение отвечал очень грустным взглядом. Туристы не растерялись – из одеяла соорудили носилки", – сказано в публикации.

Стоит отметить, что протяженность маршрута туда и обратно составляет около 30 км.

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