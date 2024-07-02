На Камчатке туристы 15 километров несли на руках уставшего пса
Милое видео опубликовано в Telegram-канале "Мир отдыха и туризма Камчатка".
"Смотрите, как балдеет", – комментирует на видео одна из туристок.
Как оказалось, группа туристов взяла с собой собаку на прогулку к ледниковым Голубым озерам.
"Поначалу пес бежал вприпрыжку и, видимо, не меньше туристов восхищался красотами горной Камчатки. А вот на обратную дорогу сил мохнатому не хватило – лег под сосной и на предложение продолжить движение отвечал очень грустным взглядом. Туристы не растерялись – из одеяла соорудили носилки", – сказано в публикации.
Стоит отметить, что протяженность маршрута туда и обратно составляет около 30 км.
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