На Камчатке хотят заставить туристов оплачивать свое спасение

5 октября губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил ввести новый закон, который позволит заставить нерадивых туристов оплачивать свое спасение, сообщает Zakon.kz.

По задумке губернатора, если организаторы турпохода нарушат правила безопасности, то все расходы на их спасение они должны будут возмещать. Такой идеей он поделился в своем Telegram-канале.

"Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами – после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", – рассказал губернатор Камчатки.

Поводом для этого стало недавнее ЧП с туристами, которые без согласования с МЧС взбирались на вулкан Вилючинский. Два человека погибли, сорвавшись со склона.