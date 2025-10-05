#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
547.57
642.63
6.68
Туризм

На Камчатке хотят заставить туристов оплачивать свое спасение

Трагедии на Камчатке, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 03:09 Фото: МЧС России
5 октября губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил ввести новый закон, который позволит заставить нерадивых туристов оплачивать свое спасение, сообщает Zakon.kz.

По задумке губернатора, если организаторы турпохода нарушат правила безопасности, то все расходы на их спасение они должны будут возмещать. Такой идеей он поделился в своем Telegram-канале.

"Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами – после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", – рассказал губернатор Камчатки.

Поводом для этого стало недавнее ЧП с туристами, которые без согласования с МЧС взбирались на вулкан Вилючинский. Два человека погибли, сорвавшись со склона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, 01 октября 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ
10:37, 01 октября 2025
Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ
Как цифровизация меняет подход к развитию туризма в Казахстане
14:12, 30 сентября 2025
Как цифровизация меняет подход к развитию туризма в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: