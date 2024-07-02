Садыр Жапаров поймал звезду Голливуда на берегу Иссык-Куля

Известный американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, приехал в Кыргызстан и встретился с главой страны Садыром Жапаровым. Их совместное фото на берегу озера Иссык-Куль активно обсуждают в Сети, сообщает Zakon.kz.

О встрече кратко рассказал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"Известный актер Стивен Сигал в Кыргызстане. Актер встретился и побеседовал с президентом Садыром Жапаровым на берегу Иссык-Куля", – говорится в описании к публикации на странице в Facebook за 2 июля 2024 года.

О содержании разговора больше ничего не известно.

72-летний Стивен Сигал, известный своими ролями в боевиках и мастерством айкидо, в 2016 году получил российское гражданство. Он также стал активным политическим деятелем. Сигал вступил в партию "Справедливая Россия – За правду" и с 2018 года исполняет обязанности специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России и США.

1 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области.