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Вынесение приговора Трампу отложили до сентября

Вынесение приговора Трампу отложили до сентября, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 09:29 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Приговор по делу о подлоге документов экс-президентом США Дональдом Трампом состоится 18 сентября, сообщает Zakon.kz.

Экс-президента обвиняют в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Ранее вынесение приговора планировалось на 11 июля, но судья принял решение о переносе слушания более чем на два месяца, удовлетворив просьбу адвокатов Трампа.

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30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда бывший президент США Дональд Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Накануне Верховный суд в расплывчатой формулировке признал его иммунитет от некоторых обвинений.

По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Но теоретически Трамп может отсидеть срок по всем пунктам одновременно. В сумме это составит 136 лет. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.

После суда Трамп собрал на свою президентскую кампанию 200 млн долларов.

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