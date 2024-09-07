Вынесение приговора Трампу отложили до 26 ноября

Суд в Нью-Йорке перенес с 18 сентября на 26 ноября 2024 года вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании NBC, судья Хуан Мерчан удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа о проведении заседания после президентских выборов, которые пройдут 5 ноября. При этом сам Трамп заявил, что суду в Нью-Йорке следовало не переносить вынесение приговора, а закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Напомним, в конце мая 2024 года Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Вынесение приговора было назначено на 18 сентября.

Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не разглашала информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

Ранее Трамп озвучил главную проблему США и всего мира. По его мнению, это ядерное оружие.

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