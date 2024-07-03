Огромная трещина расколола землю в Мексике

В муниципалитете Тула, штат Тамаулипас в Мексике земля "разверзлась", что очень тревожит местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет imparcialoaxaca, длина трещины составляет уже не менее 3 км, ширина – около 3 м, глубина – примерно 15 м. Произошло это после проливных дождей – жителей Эль-Кармена ночью напугал громкий рев, а на рассвете они обнаружили, что земля разверзлась.

Как считает геолог Серхио Альмазан, сильные дожди и потопы часто вызывают деформации почвы, оползни и трещины.

В сезон ураганов штат Тамаулипас серьезно пострадал от проливных дождей и от тропического шторма Альберто, который прошелся там несколько дней назад.

Ранее мы рассказывали о том, что Ураган сравнял с землей городок на острове в Карибском море.