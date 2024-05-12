Ощутимое землетрясение напугало жителей Мексики и Гватемалы

12 мая около 6:00 землетрясение магнитудой 6,4 на границе Мексики и Гватемалы сильно напугало местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, пострадавших и погибших, к счастью, нет.

В Гватемале заявляют о трещинах на стенах нескольких зданий. В Мексике власти опасаются оползней, которые могут последовать за толчками.

Отмечается, что сирены разбудили жителей за 30 секунд до самого землетрясения, что помогло избежать серьезных травм и паники.

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на территории Китая.