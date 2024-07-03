Ураган сравнял с землей городок на острове в Карибском море – удручающие кадры
В Сети появилось видео с удручающей картиной: десятки разрушенных домов, слившихся с травой и грязью.
На острове площадью 21 км² жили около 9600 человек. Описывая его после "Берилла", премьер-министр Гренады Дикон Митчелл сказал, что шторм "сравнял с землей" городок, пишет Mirror. Несколько домов можно спасти, но подавляющее большинство либо сильно повреждены, либо полностью сравнялись с землей. Известно о трех погибших, но жертв урагана может оказаться больше.
"Электричества нет, а дома и здания на острове практически полностью разрушены. Дороги непроходимы, а во многих случаях они вообще перекрыты из-за большого количества мусора, разбросанного по улицам", – сообщил Митчелл.
Архипелаг намерены восстановить.
Прогнозируется, что Берилл принесет потенциально смертельные ветры на Ямайку, где власти уже распорядились эвакуировать жителей районов, где могут случиться наводнения.
Отметим, что непростая ситуация была и в Швейцарии, где штормы вызвали оползень, в результате которого два человека погибли, один пропал без вести, а мост через небольшую реку обрушился.