Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ураган сравнял с землей городок на острове в Карибском море – удручающие кадры

Ураган Берилл разрушил остров Карриаку, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:16 Фото: YouTube/WXChasing
Ураган "Берилл" принес масштабные разрушения на значительной части острова Карриаку (входит в состав архипелага Гренадины), расположенного в юго-восточной части Карибского моря, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео с удручающей картиной: десятки разрушенных домов, слившихся с травой и грязью.

На острове площадью 21 км² жили около 9600 человек. Описывая его после "Берилла", премьер-министр Гренады Дикон Митчелл сказал, что шторм "сравнял с землей" городок, пишет Mirror. Несколько домов можно спасти, но подавляющее большинство либо сильно повреждены, либо полностью сравнялись с землей. Известно о трех погибших, но жертв урагана может оказаться больше.

"Электричества нет, а дома и здания на острове практически полностью разрушены. Дороги непроходимы, а во многих случаях они вообще перекрыты из-за большого количества мусора, разбросанного по улицам", – сообщил Митчелл.

Архипелаг намерены восстановить.

Прогнозируется, что Берилл принесет потенциально смертельные ветры на Ямайку, где власти уже распорядились эвакуировать жителей районов, где могут случиться наводнения.

Отметим, что непростая ситуация была и в Швейцарии, где штормы вызвали оползень, в результате которого два человека погибли, один пропал без вести, а мост через небольшую реку обрушился.

Читайте также

Вынесение приговора Трампу отложили до сентября
Вынесение приговора Трампу отложили до сентября
Гренландия
Датская королевская семья посетила Гренландию
Соцсети
Врач-нефролог из Махачкалы вызвала ажиотаж среди коллег
Ирина Капитанова
Карибские острова 2024 год Ураганы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
встреча с президентом
Токаев и Си Цзиньпин поужинали в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: