Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Во Франции украли легендарный меч Роланда, вынув его из скалы

Во Франции украли легендарный меч Роланда, вынув его из скалы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:43 Фото: wikimedia
Во французском городе Рокамадур неизвестные похитили легендарный меч Дюрандаль, который согласно эпическим сказаниям принадлежал рыцарю Роланду, сообщает Zakon.kz.

Воры вытащили меч из скалы и унесли его, передает La Depache со ссылкой на мэра города Рокамадура Доминика Ленфанта.

Меч находился в скале на высоте десяти метров на протяжении нескольких веков и считался местной достопримечательностью. Глава Рокамадура отметил, что ни один гид не забывал показать Дюрандаль туристам. По словам мэра, город после кражи меча "чувствует себя лишенным частички себя". В настоящее время расследованием инцидента занялась жандармерия.

"Его размер составляет 80 сантиметров, это небольшой средневековый меч, который был выкован, чтобы оглушать людей или лошадей, а не убивать их. Хоть это и легенда, Рокамадур был связан с ней веками и был частью нашей истории", - отметил мэр.

По легенде, меч был вручен Роланду королем франков Карлом Великим. Он был выкован кузнецом Галаном из того же железа, что и меч самого короля, который в настоящее время хранится в Лувре.

"Песнь о Роланде" - одна из самых известных французских средневековых героических поэм. Она рассказывает о битве при Ронсевале между армией Карла Великого и басками.

Во время битвы умирающий рыцарь подбросил его в воздух, чтобы он не попал в руки врагов. Пролетев несколько сотен километров, он, как говорят, впечатался в скалу Рокамадура.

Ранее из парижского ресторана La Tour d'Argent были украдены дорогие вина общей стоимостью более 1,5 млн евро.

Читайте также

Трещина расколола землю в Мексике
Огромная трещина расколола землю в Мексике
Ураган Берилл разрушил остров Карриаку
Ураган сравнял с землей городок на острове в Карибском море – удручающие кадры
Вынесение приговора Трампу отложили до сентября
Вынесение приговора Трампу отложили до сентября
Константин Вноровский
Франция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: