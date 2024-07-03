Во Франции украли легендарный меч Роланда, вынув его из скалы

Во французском городе Рокамадур неизвестные похитили легендарный меч Дюрандаль, который согласно эпическим сказаниям принадлежал рыцарю Роланду, сообщает Zakon.kz.

Воры вытащили меч из скалы и унесли его, передает La Depache со ссылкой на мэра города Рокамадура Доминика Ленфанта.

Меч находился в скале на высоте десяти метров на протяжении нескольких веков и считался местной достопримечательностью. Глава Рокамадура отметил, что ни один гид не забывал показать Дюрандаль туристам. По словам мэра, город после кражи меча "чувствует себя лишенным частички себя". В настоящее время расследованием инцидента занялась жандармерия.

"Его размер составляет 80 сантиметров, это небольшой средневековый меч, который был выкован, чтобы оглушать людей или лошадей, а не убивать их. Хоть это и легенда, Рокамадур был связан с ней веками и был частью нашей истории", - отметил мэр.

По легенде, меч был вручен Роланду королем франков Карлом Великим. Он был выкован кузнецом Галаном из того же железа, что и меч самого короля, который в настоящее время хранится в Лувре.

"Песнь о Роланде" - одна из самых известных французских средневековых героических поэм. Она рассказывает о битве при Ронсевале между армией Карла Великого и басками.

Во время битвы умирающий рыцарь подбросил его в воздух, чтобы он не попал в руки врагов. Пролетев несколько сотен километров, он, как говорят, впечатался в скалу Рокамадура.

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