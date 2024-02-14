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Меч основателя Катара вручили Токаеву

Меч основателя Катара вручили Токаеву Фото: akorda.kz
14 февраля 2024 года Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что меч – высший государственный символ Катара:

"Его лично вручает эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед государством Катар и всем человечеством".

Первым зарубежным лидером, которому вручили этот меч, стал Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд (2016 г.). Позднее меч был вручен Султану Омана Хайсаму бен Тареку (2021 г.) и Королю Испании Филиппу VI (2022 г.)

"Символ является точной копией меча основателя государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани (1827-1913). Ножны изготовлены из желтого золота (18 карат) и украшены с обеих сторон", - говорится в опубликованном сообщении.
Меч основателя Катара вручили Токаеву

Фото: akorda.kz

Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар вечером 13 февраля 2024 года. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

14 февраля во дворец эмира Катара Diwan Amiri состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

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Затем Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Во время разговора президент Казахстана подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в эту страну.

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