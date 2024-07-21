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Байден не собирается досрочно покидать пост президента США

Байден не собирается досрочно покидать пост президента США, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 02:50 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что действующий президент США Джо Байден не собирается досрочно покидать пост, передает Zakon.kz.

Бейтс заверил, что Байден намерен "завершить свой срок", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США.

Байден также 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов.

Трамп уже отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки.

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