Лучшие астрофотографии готовы к победе в конкурсе
Фото: rmg.co.uk
Мировой конкурс астрофотографий готовится определить победителя, сообщает Zakon.kz.
В шорт-лист королевской обсерватории Гринвича попали работы из 11 стран.
Фото: rmg.co.uk
Абсолютный победитель будет выбран в сентябре. Денежный приз для обладателя звания "Лучший астрономический фотограф 2024 года" составляет 10 тыс. фунтов стерлингов. Это чуть больше шести миллионов тенге.
Фото: rmg.co.uk
Большая часть фотографий размещена на сайте конкурса.
Фото: rmg.co.uk
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