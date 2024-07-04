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Лучшие астрофотографии готовы к победе в конкурсе

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 03:03 Фото: rmg.co.uk
Мировой конкурс астрофотографий готовится определить победителя, сообщает Zakon.kz.

В шорт-лист королевской обсерватории Гринвича попали работы из 11 стран.

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 03:03

Фото: rmg.co.uk

Абсолютный победитель будет выбран в сентябре. Денежный приз для обладателя звания "Лучший астрономический фотограф 2024 года" составляет 10 тыс. фунтов стерлингов. Это чуть больше шести миллионов тенге.

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 03:03

Фото: rmg.co.uk

Большая часть фотографий размещена на сайте конкурса.

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 03:03

Фото: rmg.co.uk

А ученые Европейского космического агентства (ESA) превратили метеорит в строительные блоки для будущих лунных станций.

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