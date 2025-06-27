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Наука и технологии

Астрофотограф заснял необычное изображение созвездия Ориона

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 05:20 Фото: Miguel Claro
Португальский астрофотограф Мигель Карно сделал изображение созвездия Ориона, на котором видны не только звезды, но и облака межзвездного газа, сообщает Zakon.kz.

Фотограф использовал специальные фильтры, чтобы выделить определенные длины волн света. Именно благодаря этому на снимке ярко подсвеченные красным темные облака межзвездного газа.

Фото: Miguel Claro

На изображении можно рассмотреть знаменитые три звезды, образующие пояс Ориона, а также эмиссионную туманность известную как Петля Барнарда или петля Ориона (Sh2-276), которая находится на расстоянии примерно 1600 световых лет от Земли и простирается на 300 световых лет.

Ранее крупнейший телескоп в мире показал первые изображения ночного неба.

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Аксинья Титова
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