Астрофотограф заснял необычное изображение созвездия Ориона

Португальский астрофотограф Мигель Карно сделал изображение созвездия Ориона, на котором видны не только звезды, но и облака межзвездного газа, сообщает Zakon.kz.

Фотограф использовал специальные фильтры, чтобы выделить определенные длины волн света. Именно благодаря этому на снимке ярко подсвеченные красным темные облака межзвездного газа.

Фото: Miguel Claro

На изображении можно рассмотреть знаменитые три звезды, образующие пояс Ориона, а также эмиссионную туманность известную как Петля Барнарда или петля Ориона (Sh2-276), которая находится на расстоянии примерно 1600 световых лет от Земли и простирается на 300 световых лет.

Ранее крупнейший телескоп в мире показал первые изображения ночного неба.