Парламентские выборы во Франции: коалиция левых победила

В МВД Франции сообщили, что на досрочных выборах в Национальное собрание Франции победил альянс левых "Новый народный фронт", сообщает Zakon.kz.

После подсчета голосов Париж, "Новый народный фронт" получил 182 места в Национальном собрании Франции.

Как пишет ТАСС, на втором месте оказалась коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе", члены которой займут 168 мест в парламенте.

Третий результат показала коалиция Марин Ле Пен "Национальное объединение", за которыми 143 места.

По итогам голосования партия республиканцев получила 45 мест. Ещё 39 мест распределили между остальными движениями.

Ранее сообщалось, что ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по результатам второго тура парламентских выборов во Франции. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что в понедельник утром подаст в отставку, но продолжит работать до формирования нового правительства.

Ранее президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после неудачи его партии на выборах в Европарламент. В первом туре "Национальное объединение" Ле Пен и Барделлы набрало 31,4% голосов, в то время как партия Макрона "Возрождение" получила лишь 14,6%.

