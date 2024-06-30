Французы почти уничтожили блок Макрона – политик о парламентских выборах

Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что фракция практически "уничтожила макронистский блок", сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, в первом туре парламентских выборов во Франции лидирует партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 33% голосов избирателей.

Согласно опросам IFOP, Ipsos, OpinionWay и Elabe, леворадикальная коалиция "Новый народный фронт" занимает второе место приблизительно с 28,5% голосов. А центристский блок президента Эммануэля Макрона оказался на третьем месте с результатом в районе от 20,5 до 23%.

"Французы почти уничтожили блок Макрона", – заявила Ле Пен после оглашения результатов.

Она отметила, что эти результаты показывают "готовность избирателей перевернуть страницу после семи лет пренебрежительной и разъедающей власти".





Ранее сообщалось, что 30 июня 2024 года французские избиратели по всему миру проголосовали в первом туре внеочередных парламентских выборов.

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Тогда с призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, они набрали 32% голосов.

На выборах в Европарламент партия Макрона "Возрождение" заняла второе место с 15,4% – двойное отставание. На третьем месте – список депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" с 13,9%.