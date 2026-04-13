Орбан поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

62-летний действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой соперника по парламентским выборам, сообщает Zakon.kz.

Явка на парламентские выборы 12 апреля стала самой рекордной за всю историю страны. В голосовании приняли участие 74,23% избирателей. По итогам подсчета более половины голосов, побеждает партия "Тиса".

Национальный избирательный офис Венгрии опубликовал первые результаты голосования на выборах в парламент страны. После обработки 6,56% данных лидирует партия "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра. Второе место у партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. На третьей строчке – партия "Наше отечество".

Это предварительные результаты и в ходе подсчета данные могут измениться. Тем не менее Виктор Орбан публично поздравил Петера Мадьяра с победой.

"Результаты выборов болезненны, но очевидны. Я поздравил победившую партию. Мы пока не знаем, что результаты выборов будут означать для судьбы нашей страны и нации, время покажет, но мы будем служить своей стране, даже находясь в оппозиции, – заявил действующий премьер-министр Венгрии.

BREAKING: Viktor Orban has conceded the Hungarian election, ending 16 years in power.



The Hungarian Prime Minister has congratulated ​centre-right challenger Peter Magyar on ​his ‌election victory



Чуть ранее 45-летний юрист и лидер "Тисы" Петер Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook, что Орбан поздравил его с победой.

По другим сообщениям Мадьяра в Facebook, его также поздравили с победой председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Украины Владимир Зеленский и Литвы Гитанас Науседа.

Выборы нового премьер-министра должны состоятся в течение 30 дней.

