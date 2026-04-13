Мир

Орбан поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Выборы в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 05:55 Фото: Facebook/orbanviktor
62-летний действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой соперника по парламентским выборам, сообщает Zakon.kz.

Явка на парламентские выборы 12 апреля стала самой рекордной за всю историю страны. В голосовании приняли участие 74,23% избирателей. По итогам подсчета более половины голосов, побеждает партия "Тиса".

Национальный избирательный офис Венгрии опубликовал первые результаты голосования на выборах в парламент страны. После обработки 6,56% данных лидирует партия "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра. Второе место у партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. На третьей строчке – партия "Наше отечество".

Это предварительные результаты и в ходе подсчета данные могут измениться. Тем не менее Виктор Орбан публично поздравил Петера Мадьяра с победой.

"Результаты выборов болезненны, но очевидны. Я поздравил победившую партию. Мы пока не знаем, что результаты выборов будут означать для судьбы нашей страны и нации, время покажет, но мы будем служить своей стране, даже находясь в оппозиции, – заявил действующий премьер-министр Венгрии.

Чуть ранее 45-летний юрист и лидер "Тисы" Петер Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook, что Орбан поздравил его с победой.

По другим сообщениям Мадьяра в Facebook, его также поздравили с победой председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Украины Владимир Зеленский и Литвы Гитанас Науседа.

Выборы нового премьер-министра должны состоятся в течение 30 дней.

На днях американцы убедились в намерениях Камалы Харрис баллотироваться в 2028 году на главный пост страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
В Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
20:33, 01 ноября 2023
20:33, 01 ноября 2023
В Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Виктор Орбан вспомнил о визите Токаева в Венгрию 17 лет назад
02:20, 21 ноября 2024
02:20, 21 ноября 2024
Виктор Орбан вспомнил о визите Токаева в Венгрию 17 лет назад
Орбан: Казахстан и Венгрия могут осуществить прорыв в экономике
17:00, 02 ноября 2023
17:00, 02 ноября 2023
Орбан: Казахстан и Венгрия могут осуществить прорыв в экономике
Видеообзор минимальной победы "Актобе" над "Каспием" в КПЛ
00:46, 13 апреля 2026
00:46, 13 апреля 2026
Видеообзор минимальной победы "Актобе" над "Каспием" в КПЛ
Видеообзор разгромного поражения "Жениса" от "Кызылжара" в КПЛ
00:06, 13 апреля 2026
00:06, 13 апреля 2026
Видеообзор разгромного поражения "Жениса" от "Кызылжара" в КПЛ
"Краснодар" не дал "Зениту" Алипа возглавить турнирную таблицу РПЛ
23:32, 12 апреля 2026
23:32, 12 апреля 2026
"Краснодар" не дал "Зениту" Алипа возглавить турнирную таблицу РПЛ
ЦСКА казахстанского тренера оступился в матче плей-офф КХЛ против "Авангарда"
23:00, 12 апреля 2026
23:00, 12 апреля 2026
ЦСКА казахстанского тренера оступился в матче плей-офф КХЛ против "Авангарда"
