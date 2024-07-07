Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Как сообщает BFMTV, согласно данным экзитполов Elabe, во втором туре выборов "Новый народный фронт" лидирует, получив от 175 до 205 мест в парламенте, опережая коалицию Макрона и "Национальное объединение". Альянсу "Вместе" прогнозируют от 150 до 175 мест, тогда как партии Ле Пен – от 115 до 150 мест.
Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года – за час до закрытия участков она составляла почти 60%. Более 3,3 миллиона людей оформили доверенности, так как не могли проголосовать лично.
Ранее президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после неудачи его партии на выборах в Европарламент. В первом туре "Национальное объединение" Ле Пен и Барделлы набрало 31,4% голосов, в то время как партия Макрона "Возрождение" получила лишь 14,6%.