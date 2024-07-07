Досрочные парламентские выборы завершились во Франции

Ни одной политической коалиции 7 июля не удалось получить абсолютное большинство в Национальном собрании Франции во втором туре досрочных парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает BFMTV, согласно данным экзитполов Elabe, во втором туре выборов "Новый народный фронт" лидирует, получив от 175 до 205 мест в парламенте, опережая коалицию Макрона и "Национальное объединение". Альянсу "Вместе" прогнозируют от 150 до 175 мест, тогда как партии Ле Пен – от 115 до 150 мест.

Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года – за час до закрытия участков она составляла почти 60%. Более 3,3 миллиона людей оформили доверенности, так как не могли проголосовать лично.



Ранее президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после неудачи его партии на выборах в Европарламент. В первом туре "Национальное объединение" Ле Пен и Барделлы набрало 31,4% голосов, в то время как партия Макрона "Возрождение" получила лишь 14,6%.