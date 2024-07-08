Япония и Филиппины подписывают военное соглашение

8 июля 2024 года Япония и Филиппины подписали ключевой оборонный пакт, разрешающий размещение японских войск на Филиппинах для проведения совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой, сообщает Zakon.kz.

Соглашение о взаимном доступе, которое также позволяет филиппинским войскам въезжать в Японию для совместной боевой подготовки, было подписано министром обороны Филиппин Хильберто Теодоро и министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой на церемонии в Маниле в присутствии президента Фердинанда Маркоса-младшего, пишет международное информагентство Associated Press. Оно вступит в силу после ратификации законодательными органами стран, сообщили филиппинские и японские официальные лица.

Оборонный пакт с Филиппинами — первый, который Япония заключила в Азии. Япония подписала аналогичные соглашения с Австралией в 2022 году и с Великобританией в прошлом году.

Под руководством премьер-министра Фумио Кисиды японское правительство предприняло шаги по усилению своей безопасности и оборонительной огневой мощи, включая возможность контрудара, что нарушает послевоенный принцип Японии, сосредоточенный только на самообороне, на фоне угроз со стороны Северной Кореи и растущей напористости Китая. Оно удваивает расходы на оборону в пятилетний период до 2027 года в попытке укрепить свою военную мощь и сделать Японию третьим по величине в мире спонсором военных расходов после США и Китая.

Многие из азиатских соседей Японии, включая Филиппины, подвергались японской агрессии до ее поражения во Второй мировой войне, и усилия Японии по укреплению своей военной роли и расходов могли быть чувствительным вопросом. Однако Япония и Филиппины неуклонно углубляли связи в сфере обороны и безопасности.

Действия Кисиды, вероятнее всего, направлены на создание альянсов безопасности для укрепления ограниченной способности филиппинских военных защищать территориальные интересы Манилы в Южно-Китайском море. Оживленный морской проход является ключевым мировым торговым маршрутом, на который Китай претендует практически полностью, но который также частично оспаривают Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань.

В середине июня Филиппины обратились к органу ООН с просьбой официально признать протяженность огромного подводного участка их континентального морского дна в Южно-Китайском море, где они могли бы исключительно разрабатывать ресурсы.