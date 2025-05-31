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Мир

Поведением Китая обеспокоены главы МО Австралии, Японии, Филиппин и США

заявление пентагона, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 22:13 Фото: wikipedia
Обеспокоенность поведением Китая в Южно-Китайском море выразили главы оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространила пресс-служба Пентагона.

"Главы оборонных ведомств выразили неизменную серьезную озабоченность дестабилизирующими действиями Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и любыми односторонними попытками изменить статус-кво с помощью силы или принуждения", – говорится в документе.

Главы военных ведомств также подтвердили свою серьезную озабоченность поведением Китая в Южно-Китайском море в отношении Филиппин и других стран, а также подчеркнули важность мирного урегулирования споров.

Среди прочего в заявлении указано, что прошедшая встреча глав указанных оборонных ведомств стала четвертой. Первая встреча в таком формате состоялась в июне 2023 года.

Отметим, что до этого Пекин обвинил Манилу в нарушении суверенитета из-за высадки филиппинских граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море. По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, против них были "приняты меры в соответствии с законом".

Ранее сообщалось, что 60 человек погибли за сутки в результате ударов Израиля по Газе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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