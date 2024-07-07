Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кабаре "Мулен Руж" готовится к встрече олимпийцев

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 08:46 Фото: Telegram/Антиглянец
В Париже кабаре "Мулен Руж" вовсю готовится к встрече олимпийцев, сообщает Zakon.kz.

По этому поводу даже завершилась реставрация красной ветряной мельницы, лопасти которой по неизвестной причине обрушились в апреле. Вместе с ними с вывески заведения упали три первые буквы. Мельницу восстанавливали в спешке, потому что уже 15 июля в районе, где расположено кабаре, пройдет эстафета Олимпийского огня.

Окончание ремонта отметили уличным представлением 5 июля. Для собравшихся парижан и туристов даже станцевали популярный канкан.

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 08:46

Фото: Instagram/ag_photographe

На днях стало известно, что самая возрастная гимнастка сборной США Симона Байлз поедет на Олимпиаду в Париж.

Читайте также

США
Помощники Байдена не сдержали развитие политического кризиса
Лондон
Новый премьер-министр Великобритании переезжает со своим котом
Алматы, вид на город Алматы, достопримечательности города, лето, флаги Казахстана, Кок-Тобе, Центральный Государственный музей РК, статуя Золотого человека, горы
Алматы на 164 месте самых дорогих городов мира
Алия Абди
Париж - 2024 Париж 2024 год Олимпийские игры Шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Еще одного популярного перца арестовали в Казахстане
Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане
В Астане 100 тысяч человек пришли посмотреть на шоу дронов
В Астане 100 тысяч человек пришли посмотреть на шоу дронов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: