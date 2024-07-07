Кабаре "Мулен Руж" готовится к встрече олимпийцев

В Париже кабаре "Мулен Руж" вовсю готовится к встрече олимпийцев, сообщает Zakon.kz.

По этому поводу даже завершилась реставрация красной ветряной мельницы, лопасти которой по неизвестной причине обрушились в апреле. Вместе с ними с вывески заведения упали три первые буквы. Мельницу восстанавливали в спешке, потому что уже 15 июля в районе, где расположено кабаре, пройдет эстафета Олимпийского огня.

Окончание ремонта отметили уличным представлением 5 июля. Для собравшихся парижан и туристов даже станцевали популярный канкан.

Фото: Instagram/ag_photographe

На днях стало известно, что самая возрастная гимнастка сборной США Симона Байлз поедет на Олимпиаду в Париж.