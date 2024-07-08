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Среди турецких борцов, облитых оливковым маслом определился победитель

Борьба, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 03:51 Фото: Instagram/yusufcanzeybek
7 июля на 663-м турнире турецкой борьбе "Кыркпынар" определился победитель, сообщает Zakon.kz.

В финальной схватке, которая затянулась на 69 минут, победил 30-летний Юсуф Джан Зейбек. Спортсмен по прозвищу "Неутомимый пехливан" рассказал об этом на своей странице в Instagram. На турнире он представлял туристическую Анталью. А его соперником был прошлогодний победитель по прозвищу "Хозяин луга".

30-летний Юсуф Джан Зейбек получил свой первый золотой пояс еще в 2021 году. С тех пор он продолжает принимать участие в данном турнире.

Днями ранее мы сообщали об истории, особенностях и призовом фонде данного турнира.

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