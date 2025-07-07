Быки затоптали в Испании шесть человек: в стране начались традиционные забеги

По меньшей мере шесть человек пострадали во время участия в первом в этом году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального отделения Красного Креста в соцсети Х, забег длился около трех минут.

Bulls chased down runners through the streets of Pamplona on July 7, as Spain’s San Fermin festival kicked off with its first running of the bulls. Emergency services said six people were hospitalised with injuries pic.twitter.com/S4fAjNusyF — TRT World (@trtworld) July 7, 2025

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина продлится примерно неделю. В рамках мероприятия проводятся ежедневные забеги с быками, в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

В забеге могут участвовать как местные жители, так и прибывшие издалека гости.

В феврале 2025 года три человека погибли на религиозном фестивале в Индии после того, как слоны обвалили стену здания у святилища. Трагедия случилась в городе Койиланди. После взрыва петард животные испугались и побежали к зданию. Из-за давки пострадали еще около 20 человек.