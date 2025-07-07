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Мир

Быки затоптали в Испании шесть человек: в стране начались традиционные забеги

быки, Испания, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 16:13 Фото: Х/TheAtlPhoto
По меньшей мере шесть человек пострадали во время участия в первом в этом году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального отделения Красного Креста в соцсети Х, забег длился около трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина продлится примерно неделю. В рамках мероприятия проводятся ежедневные забеги с быками, в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

В забеге могут участвовать как местные жители, так и прибывшие издалека гости.

В феврале 2025 года три человека погибли на религиозном фестивале в Индии после того, как слоны обвалили стену здания у святилища. Трагедия случилась в городе Койиланди. После взрыва петард животные испугались и побежали к зданию. Из-за давки пострадали еще около 20 человек.

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Андрей Дюсупов
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