Компания Илона Маска вывела на орбиту турецкий спутник

Основанная Илоном Маском компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A, сообщает Zakon.kz.

Запуск транслировал официальный сайт компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен 8 июля в 19:30 по времени восточного побережья США (04:30 по времени Астаны).

Спутник Turksat 6A, по сообщениям турецких властей, откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек.

Турция активно развивает космическую программу с начала 2000-х годов. Она вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские аппараты для наблюдения за Землей, оборудованные различным датчиками и сенсорами.

Ранее Space X сообщал, что готовит первый в истории частный выход в открытый космос, когда в космическое пространство должен будет шагнуть непрофессиональный космонавт. Участники миссии отправятся на высоту около 700 километров над Землей – это выше международной космической станции почти в два раза.

6 июня космический корабль Илона Маска впервые успешно приводнился в океане.