Ракетный удар по детской больнице в Киеве рассмотрят на заседании Совбеза ООН

8 июля был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины. Поражено множество зданий и объектов в разных частях страны, в том числе в Киеве, где пострадала крупная детская больница "Охматдет". Есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, ракета попала в корпус, где дети получали диализ. От удара по больнице "Охматдет" (охрана материнства и детства. – Прим. ред.) погибли два человека, еще 10 человек пострадали.

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленных ударах по гражданским объектам. По его информации, в ходе атаки погибли 38 человек (среди них четверо детей) и еще 190 получили ранения. Зеленский также высказался по поводу разрушений в больнице.

"Это исключительная детская больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока не известно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди". Владимир Зеленский

Как сообщили дипломатические источники агентству Reuters, Совет Безопасности ООН сегодня, 9 июля, рассмотрит последствия ударов по детской больнице в Киеве.

До этого о созыве Совбеза также заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Москва "ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву". Заседание начнется примерно в 19:00 по времени Астаны.

Министерство обороны России так прокомментировало ситуацию в Киеве.



"В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города". Министерство обороны РФ

Американский президент Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО).



"Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины, чтобы защитить города и гражданских лиц от ударов России". Джо Байден

Реакции от официального Кремля пока не последовало, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно ранее подчеркивал, что "армия России не бьет по жилым домам и социальным учреждениям".

По информации СМИ, провести заседание Совета Безопасности ООН призвали Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.