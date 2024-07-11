Мэр Нью-Йорка официально презентовал контейнеры для мусора

Мэр Эрик Адамс и комиссар Департамента санитарии Нью-Йорка Джессика Тиш представили первый в истории города официальный контейнер для сбора мусора, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт города Нью-Йорка, с 12 ноября такие контейнеры станут обязательными для всех жилых домов от одной до девяти квартир. Теперь жители мегаполиса должны будут складывать мусор в эти контейнеры, а не кидать мусорные мешки на тротуары, как это делалось раньше.

Фото: nyc.gov

Старая привычка будет наказываться штрафом. А для больших многоквартирных зданий с 2025 года внедрят другие.

Планируется, что со временем это поможет победить проблему вездесущих мусорных мешков на тротуарах, а вместе с этим огромное количество крыс. Сам же градоначальник назвал новинку "мусорной революцией" и "огромным достижением".

В то же время жители Нью-Йорка возмутились, что заключенные теперь играют в PlayStation за счет налогоплательщиков. Для покупки видеоигр из бюджета потратили больше 59 тыс. долларов.