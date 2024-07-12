Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником и заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами

Американская поп-звезда Бритни Спирс разорвала отношения с трижды судимым домработником Полом Ричардом Солизом и объявила, что больше никогда не будет встречаться с мужчинами, сообщает Zakon.kz.

Об этом написало издание Daily Mail после поста певицы в социальных сетях.

42-летняя звезда поделилась танцевальным видео и назвала себя "чертовски одинокой". В одном из сообщений Бритни писала: "Ее отношения дикие, но ее сердце золото".

С Полом Ричардом Солизом певица вступила в отношения после развода с танцовщиком Сэмом Асгари. Они встречались несколько месяцев, несмотря на уголовное прошлое ее избранника и наличие девятерых детей от разных женщин.

По словам инсайдеров, скандальная звезда наконец поняла, что бойфренд использовал ее, чтобы купаться в роскоши. Но последней каплей стало то, что Солиз, по ее мнению, сговорился с папарацци: она обвинила его в том, что он специально медленно ехал на авто, чтобы репортеры могли снять певицу.

Позже певица опубликовала несколько постов, где поделилась о расставании, а после написала:

"Я чертовски одинока!!! Я никогда в жизни не буду с другим мужчиной!!!" – но потом удалила эти записи.

Недавно ссора Спирс и ее избранника закончилась дракой в отеле. Однако сама певица опровергла эту информацию, обвинив свою мать в распространении слухов.