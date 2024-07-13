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Восстание гномов: после матча Евро у семейной пары исчезла садовая коллекция

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:30 Фото: pixabay
В поселении около Вальдсхут-Тингена после футбольного матча между Германией и Испанией семейная пара обнаружила исчезновение коллекции из 25 садовых гномов, сообщает Zakon.kz.

По данным Bild от 11 июля, полиция Германии оценила ущерб в 500 евро, однако для семьи фигурки имели намного большую ценность. Супруги 77-летний Рудольф и 70-летняя Герда собирали коллекцию 40 лет.

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:30

Фото: bild.de

По словам Рудольфа, пара досмотрела игру между командами Германии и Испании и легла спать, а утром обнаружили пропажу.

"Первого гнома мы купили 40 лет назад для клумбы перед домом. С годами коллекция росла: друзья и родственники дарили нам новых гномов на дни рождения и праздники. У каждого гнома был свой характер, и мы их очень любили. Мы больше не будем их покупать", – поделилась Герда.
Германия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:30

Фото: bild.de

Полиция предполагает, что воры увезли награбленное на автомобиле и сейчас занимается поиском свидетелей кражи.

Ранее мы сообщали о драматическом исходе для Германии их последнего матча на Евро-2024.

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