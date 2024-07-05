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Драмой для Германии завершился Евро-2024

Драмой для Германии завершился Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 23:44 Фото: Instagram/EURO2024
На чемпионате Европы по футболу 5 июля определился первый полуфиналист, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче 1/4 финала Евро-2024 сборные Испании и Германии встретились на поле "Мерседес-Бенц-Арены" в Штутгарте.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счет с передачи вингера Ламина Ямаля.

На 89-й минуте немецкий хавбек Флориан Вирц сравнял счет, получив пас от Йозуа Киммиха.

В овертайме, на 119-й минуте, Микель Мерино забил победный гол и обеспечил Испании место в полуфинале.

Напомним, сборная Германии начала свое участие в Евро-2024 с группы A, набрав семь очков и выйдя в плей-офф с первого места.

Испания стартовала в группе B, выиграв все три матча на групповом этапе.

В 1/8 финала Германия одолела Данию, а Испания обыграла Грузию.

Ранее сообщалось, что еще один футболист сборной Турции вошел в историю мирового футбола. Подробнее можно узнать здесь

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