Драмой для Германии завершился Евро-2024
Как пишет sportarena.kz, в матче 1/4 финала Евро-2024 сборные Испании и Германии встретились на поле "Мерседес-Бенц-Арены" в Штутгарте.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.
На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счет с передачи вингера Ламина Ямаля.
На 89-й минуте немецкий хавбек Флориан Вирц сравнял счет, получив пас от Йозуа Киммиха.
В овертайме, на 119-й минуте, Микель Мерино забил победный гол и обеспечил Испании место в полуфинале.
Напомним, сборная Германии начала свое участие в Евро-2024 с группы A, набрав семь очков и выйдя в плей-офф с первого места.
Испания стартовала в группе B, выиграв все три матча на групповом этапе.
В 1/8 финала Германия одолела Данию, а Испания обыграла Грузию.
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