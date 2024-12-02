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В Алматы жестоко убили семейную пару

В Алматы жестоко убили семейную пару, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 10:47 Фото: unsplash
В одном из частных домов Алматы обнаружили тела пожилой семейной пары. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, трагедия произошла 27 ноября 2024 года, на телах супругов (89-летней женщины и 87-летнего мужчины) были ножевые ранения.

"По факту убийства Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята по стражу. По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Другие обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы сегодня, 2 декабря.

15 ноября 2024 года стало известно, что дочь подозревают в зверском убийстве 73-летней матери в Актюбинской области.

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