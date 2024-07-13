Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Узбекистане уволили воспитательницу за то, что заставляла ребенка делать ей массаж ног

Детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 07:30 Фото: pixabay
В Сырдарьинской области расторгли договор с воспитательницей, которая заставляла ребенка делать ей массаж ног, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях Узбекистана распространилось скандальное видео. В нем показано, как ребенок в спальной комнате детского сада делает массаж ног своей воспитательнице.

11 июля на официальном Telegram-канале управления дошкольного образования Сырдарьинской области вышло сообщение относительно инцидента.

"По итогам обсуждения трудовой договор, заключенный с воспитателем государственной организации дошкольного образования №2 Аколтинского района, расторгнут", – говорится в сообщении.

Днями ранее популярный узбекский блогер Эрали Бойкобилов провел поединок на вечере бокса в Дубае. Его соперником стал известный таджикистанский блогер Абдурозик.

Читайте также

Шотландия
65 китов выбросились на побережье Шотландии
Алия Абди
Узбекистан 2024 год Увольнение Работа Воспитание
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
"Список Айки": организаторша сети элитных эскортниц намерена обжаловать приговор
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: