В Узбекистане уволили воспитательницу за то, что заставляла ребенка делать ей массаж ног

В Сырдарьинской области расторгли договор с воспитательницей, которая заставляла ребенка делать ей массаж ног, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях Узбекистана распространилось скандальное видео. В нем показано, как ребенок в спальной комнате детского сада делает массаж ног своей воспитательнице.

11 июля на официальном Telegram-канале управления дошкольного образования Сырдарьинской области вышло сообщение относительно инцидента.

"По итогам обсуждения трудовой договор, заключенный с воспитателем государственной организации дошкольного образования №2 Аколтинского района, расторгнут", – говорится в сообщении.

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