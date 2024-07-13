В Узбекистане уволили воспитательницу за то, что заставляла ребенка делать ей массаж ног
Фото: pixabay
В Сырдарьинской области расторгли договор с воспитательницей, которая заставляла ребенка делать ей массаж ног, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях Узбекистана распространилось скандальное видео. В нем показано, как ребенок в спальной комнате детского сада делает массаж ног своей воспитательнице.
11 июля на официальном Telegram-канале управления дошкольного образования Сырдарьинской области вышло сообщение относительно инцидента.
"По итогам обсуждения трудовой договор, заключенный с воспитателем государственной организации дошкольного образования №2 Аколтинского района, расторгнут", – говорится в сообщении.
Днями ранее популярный узбекский блогер Эрали Бойкобилов провел поединок на вечере бокса в Дубае. Его соперником стал известный таджикистанский блогер Абдурозик.
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