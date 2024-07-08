Блогеры Абдурозик и Эрали провели бой в Дубае

Популярный таджикистанский блогер Абдурозик и его коллега из Узбекистана Эрали Бойкобилов провели поединок на вечере бокса в Дубае, сообщает Zakon.kz.

20-летний Абдурозик и 16-летний Эрали встретились 6 июля на крупнейшем турнире TK Fight Night. Известно, что у обоих в раннем возрасте приостановился рост костей. Сейчас каждый из них имеет недуг, который принято называть карликовостью. Бой блогеров носил выставочный характер и по сути не являлся спортивным состязанием. А для мероприятия была задействована крупнейшая площадка Дубая, вмещающая 17 тыс. человек.



Победитель в этом противостоянии объявлен не был из-за выставочного характера боя. А 8 июля на своей странице в Instagram, Абдурозик разместил пост, в котором признал преимущество соперника из Узбекистана и показал передачу боксерского пояса World Boxing Council.

"Пересмотрев бой убедился, что Эрали достоин этого пояса и сам лично вручил ему пояс. Этим действием я показал, что спорт – это дружба и братство". Абдурозик

Также через Instagram нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к своим фанатам.