СМИ: Илон Маск сделал крупное пожертвование в предвыборный штаб Дональда Трампа

Миллиардер Илон Маск сделал пожертвование политической группе, работающей над избранием кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По данным Bloomberg со ссылкой на источники, точная сумма, переданная группе America PAC, неизвестна, однако отмечается, что деньги были "значительные".

Bloomberg сообщил, что PAC – группа, которая может получать неограниченные пожертвования на политическую деятельность – должна будет раскрыть список своих доноров 15 июля.

В марте 2024 года Трамп встретился с Маском и другими богатыми спонсорами. В ответ на сообщения о встрече миллиардер, родившийся в Южной Африке, написал:

"Чтобы внести полную ясность, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов на пост президента США".

В мае он также опроверг сообщения СМИ о том, что велись переговоры о его потенциальной роли советника в случае президентства Трампа.

В Европейской комиссии считают, что Илон Маск мог нарушить законодательство ЕС, когда ввел платную верификацию в социальной сети X. За это ему грозит большой штраф.

