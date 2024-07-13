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В Турции автобус с туристами попал в ДТП: есть погибшие

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 14:51 Фото: pixabay
Автобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Мугла 13 июля 2024 года. Два человека погибли, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Sozcu, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он, двигаясь вниз по склону, врезался в три автомобиля и остановился.

"По предварительным данным, внутри салона находились 29 туристов. Четверых человек зажало в одном из автомобилей, их смогли освободить пожарные", – пишет издание. 

Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции 26 мая 2024 года. Авария случилась в городе Мерсин. Погибли 11 человек, десятки получили различные травмы.

В июне 2024 года власти Турции приняли поправки к закону о гражданской авиации, вследствие чего процедуру досмотра пассажиров в аэропортах ужесточат. Теперь служба безопасности может досматривать багаж туристов после письменного распоряжения воздушного порта.

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