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Пожары в Краснодарском крае: огонь охватил территорию, расположенную между Анапой и Абрау-Дюрсо

Пожары в Краснодарском крае: огонь охватил территории, расположенной между Анапой и Абрау-Дюрсо, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 23:19 Фото: МЧС РФ
По данным МЧС России, в Краснодарском крае с трех баз отдыха из-за пожара эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель. Отдыхающие заранее эвакуированы, всего – 176 человек, из них 48 детей. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений.


Пожар начался в воскресенье утром от возгорания травы и кустарников в районе хутора Дюрсо, который находится недалеко от Новороссийска, в пределах квартала 61 лесничества Абрау-Дюрсо. Из-за сухой ветренной погоды огонь быстро распространился на значительную территорию. 

Ранее, в середине мая, глава МЧС России Александр Куренков рассказал о 10 крупных лесных пожарах, которые бушевали на территории России.

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