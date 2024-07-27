Пожар в индустриальной зоне Шымкента: огонь охватил уже 1200 квадратных метров

Пресс-служба МЧС РК заявила, что спасатели совместно с местными исполнительными органами отсыпают пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте инертными материалами и дегазации, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что тушение осложняется химической реакцией окисления серы. Предварительная площадь пожара составляет 1200 кв. м.



"К этому часу эвакуировано 364 человека, из них 200 детей. Организовано горячее питание. 258 человек, в том числе 141 ребенок, разъехались по родственникам. На месте происшествие организован оперативный штаб и развернут КШМ", – говорится в сообщении.

Как уточняется, задействовано порядка 120 человек личного состава и более 40 единиц техники МЧС, МИО, ДКПБ, СЭС и один пожарный поезд КТЖ.

Сера загорелась 27 июля на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ.

