Илон Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку

14 июля Илон Маск призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

После случившегося покушения на Трампа Маск пришел к выводу, что поведение агентов во время покушения – это либо крайняя некомпетентность, либо же это было сделано намеренно.

Extreme incompetence or it was deliberate. Either way, the SS leadership must resign. https://t.co/0vYGrj6yuH — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Секретную службу США сейчас возглавляет Кимберли Читл. Она назначена на эту должность в рамках реализации политики DEI (diversity, equity, inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность). Ранее Читл обещала, что к 2030 году до 30% всех должностей, в том числе личной охраны президента США, будут занимать женщины.

Фото: wikipedia

Во время покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании безопасность политика также частично обеспечивали женщины. Судя по известным кадрам, ни одна из них не среагировала должным образом на стрельбу. И. как передает CNN, Кимберли Читл вызвали на слушания в Конгресс США по делу о покушении на Трампа.

Мелания Трамп также отреагировала в соцсетях на инцидент с мужем.