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Илон Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку

США, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 07:41 Фото: Х/elonmusk
14 июля Илон Маск призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

После случившегося покушения на Трампа Маск пришел к выводу, что поведение агентов во время покушения – это либо крайняя некомпетентность, либо же это было сделано намеренно.

Секретную службу США сейчас возглавляет Кимберли Читл. Она назначена на эту должность в рамках реализации политики DEI (diversity, equity, inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность). Ранее Читл обещала, что к 2030 году до 30% всех должностей, в том числе личной охраны президента США, будут занимать женщины.

США, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 07:41

Фото: wikipedia

Во время покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании безопасность политика также частично обеспечивали женщины. Судя по известным кадрам, ни одна из них не среагировала должным образом на стрельбу. И. как передает CNN, Кимберли Читл вызвали на слушания в Конгресс США по делу о покушении на Трампа.

Мелания Трамп также отреагировала в соцсетях на инцидент с мужем.

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