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Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

Кимберли Читл, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 19:45 Фото: wikipedia.org
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля ушла в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, Читл ушла в отставку на следующий день после провального выступления перед комитетом по надзору Палаты представителей, где законодатели от обеих партий выразили разочарование ее неспособностью ответить на многие вопросы о стрельбе, в результате которой был ранен Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа. 

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным. 

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