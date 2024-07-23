Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля ушла в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, Читл ушла в отставку на следующий день после провального выступления перед комитетом по надзору Палаты представителей, где законодатели от обеих партий выразили разочарование ее неспособностью ответить на многие вопросы о стрельбе, в результате которой был ранен Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.