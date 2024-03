Илон Маск предрек падение США

"Эта администрация одновременно импортирует избирателей и создаёт угрозу национальной безопасности со стороны непроверенных нелегальных иммигрантов. Весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября. Просто вопрос времени", - написал в соцсети X Маск.



This administration is both importing voters and creating a national security threat from unvetted illegal immigrants.



It is highly probable that the groundwork is being laid for something far worse than 9/11. Just a matter of time. pic.twitter.com/kuilPxAvv3