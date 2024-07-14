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Сель в Кыргызстане: идут поиски членов одной семьи, которые пропали без вести

Сель в Кыргызстане: идут поиски членов одной семьи, которые пропали без вести, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 21:26 Фото: МЧС Кыргызстана
В Оше проводят поисково-спасательные работы в отношении четырех отдыхающих из центра отдыха "Мол булак". Они пропали во время селя, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, все они являются членами одной семьи: Д.Н., 1980 года рождения, и ее дочери: М., 2005 года рождения, М., 2014 и С., 2018 годов рождения. 

Руководитель пресс-службы мэрии южной столицы Жумамидин Сулайманкулов отметил, что селевой поток смыл семь автомобилей, четыре из них найдены. В городе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что днем 14 июля в селах Ошской области и городе Оше сошли сильные сели. Под водой оказались городской базар и несколько сел. По данным МЧС КР, затоплены село Толейкон и база отдыха "Борубай-Ата" близ Озгура. Спасатели эвакуировали 420 человек.

Позже стало известно, что в Узбекистане в Андижанской области селевым потоком смыло мост.

Елена Вебер
Кыргызстан 2024 год Наводнения
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