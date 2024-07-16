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Недостатки романтических отношений для мужчин и женщин вычислили эксперты

ученые, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 23:10 Фото: pixabay
Недостатки романтических отношений глазами мужчин и женщин изучили ученые Университета Никосиии на Кипре, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Evolutionary Psychological Science, эксперты провели два эксперимента, в которых участвовали 727 человек. Они заполнили анкеты, ответив на вопросы о плюсах и минусах романтических отношений.

Отмечается, что группе второго исследования предложили оценить 94 недостатка отношений по степени их серьезности. Перечень включал в себя такие проблемы, как снижение свободы, необходимость компромиссов, эмоциональные издержки, ссоры и напряженность, оскорбительное поведение, экономическая зависимость, страх измены и другие.

Затем недостатки разделили по трем ключевым направлениям: конфликты, компромиссы и эмоциональное бремя.

Согласно результатам исследования, и мужчины, и женщины наиболее весомыми недостатками отношений назвали меньшую свободу, необходимость идти на компромиссы и эмоциональные издержки. Женщины также выделили такие негативные стороны, как оскорбительное поведение и экономическую зависимость.

Ранее ученые объяснили, почему вредно успокаивать детей при помощи смартфонов и планшетов.

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