Недостатки романтических отношений для мужчин и женщин вычислили эксперты
По информации журнала Evolutionary Psychological Science, эксперты провели два эксперимента, в которых участвовали 727 человек. Они заполнили анкеты, ответив на вопросы о плюсах и минусах романтических отношений.
Отмечается, что группе второго исследования предложили оценить 94 недостатка отношений по степени их серьезности. Перечень включал в себя такие проблемы, как снижение свободы, необходимость компромиссов, эмоциональные издержки, ссоры и напряженность, оскорбительное поведение, экономическая зависимость, страх измены и другие.
Затем недостатки разделили по трем ключевым направлениям: конфликты, компромиссы и эмоциональное бремя.
Согласно результатам исследования, и мужчины, и женщины наиболее весомыми недостатками отношений назвали меньшую свободу, необходимость идти на компромиссы и эмоциональные издержки. Женщины также выделили такие негативные стороны, как оскорбительное поведение и экономическую зависимость.
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