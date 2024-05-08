Важный фактор прочных отношений назвали ученые из Канады

Канадские ученые из Университета Брока изучили важность чувства взаимопонимания в романтических и дружеских отношения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Personality and Social Psychology Bulletin, исследователи сосредоточились на том, как понимание со стороны близких людей может сделать отношения центральными для самоидентичности человека.

"Мы пришли к выводу, что чувство понимания может глубоко резонировать с тем, кем являются люди. Это может стать одним из способов, благодаря которому человек начинает больше ценить отношения и видеть в них особый смысл", – отметили авторы исследования.

Во время серии экспериментов, отмечает издание, участникам предложили описать ситуации понимания и непонимания в различных сценариях отношений. Добровольцы также должны были рассказать, насколько взаимоотношения с близкими людьми важны для их самоощущения.

Ученые выяснили, что когда участники отыгрывали сценарии взаимопонимания в отношениях (романтических или дружеских), у них возникало более сильное чувство последовательности, наличия смысла и отождествления своей личности с этими отношениями.

Специалисты также уточнили, что самоидентификация через отношения делает такую связь более прочной, поскольку в этом случае люди охотнее защищают эти отношения как часть своего мировоззрения.

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