Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему вредно успокаивать детей при помощи смартфонов и планшетов

почему нельзя успокаивать детей смартфонами , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 23:37 Фото: pixabay
Международная группа ученых из Венгрии и Канады изучила эффект от использования цифровых устройств при воспитании ребенка. Специалисты сосредоточились на ситуациях, в которых родители пытаются успокоить капризничающих детей с помощью гаджетов, сообщает Zakon.kz.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, такой способ эффективен ненадолго.

"Мы часто видим, что родители используют планшеты или смартфоны, чтобы отвлечь внимание ребенка, когда он расстроен. Дети очарованы цифровым контентом, поэтому это простой способ остановить истерики, и он очень эффективен в краткосрочной перспективе", – объяснила старший автор исследования, профессор Кэролайн Фицпатрик из Университета Шербрука.

В публикации говорится, что эксперты проанализировали результаты двух исследований, проведенных с разницей в один год. Как показали результаты, дети, которых часто успокаивали с помощью цифровых устройств, год спустя демонстрировали худшие навыки управления гневом и разочарованием.

Ученые пришли к выводу, что смартфоны и планшеты не устраняют причины детских истерик. Ребенок должен научиться управлять своими негативными эмоциями с помощью родителей, а не отвлекаться на цифровой контент.

Ранее сообщалось, что каждый восьмой ребенок школьного возраста в Казахстане подвергается кибербуллингу. Об этом свидетельствуют данные международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" HBSC.

Читайте также

Allur борется с дефицитом кадров в отрасли машиностроения
Как компания Allur борется с дефицитом кадров в отрасли автомобилестроения Казахстана
способ снижения риска развития сахарного диабета
Простой способ снижения риска развития сахарного диабета нашли в Австралии
WhatsApp, новая функция, мессенджер
В WhatsApp появится новая функция
Елена Беляева
Венгрия Канада 2024 год Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: