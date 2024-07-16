США планируют ускорить разработки и испытания гиперзвуковых вооружений

Фото: pixabay

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений, сообщает Zakon.kz.

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