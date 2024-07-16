США планируют ускорить разработки и испытания гиперзвуковых вооружений
Фото: pixabay
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС.
"Что касается гиперзвукового оружия, мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ. Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний этих программ", – сказал Райдер.
Между тем, он отказался привести подробности будущих испытаний такого оружия.
"Однако я скажу, что мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей в соответствии со стратегией национальной обороны", – подчеркнул представитель Пентагона.
Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что ВМС и сухопутные войска США недавно завершили испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.
Ранее ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript