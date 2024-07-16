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США планируют ускорить разработки и испытания гиперзвуковых вооружений

США планируют ускорить испытания и разработки гиперзвуковых вооружений, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 01:17 Фото: pixabay
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС.

"Что касается гиперзвукового оружия, мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ. Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний этих программ", – сказал Райдер.

Между тем, он отказался привести подробности будущих испытаний такого оружия.

"Однако я скажу, что мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей в соответствии со стратегией национальной обороны", – подчеркнул представитель Пентагона.

Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что ВМС и сухопутные войска США недавно завершили испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.

Ранее ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США.

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