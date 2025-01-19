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Мир

Испытания секретной гиперзвуковой ракеты провели в Китае

Испытания секретной гиперзвуковой ракеты провели в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 21:14 Фото: wikipedia.org
В Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей, ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

"Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания", – говорится в публикации.

Ранее китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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