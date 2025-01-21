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Общество

Когда завершат строительство 20 проблемных пограничных застав на границе с Россией

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:30 Фото: pixabay
Строительство 20 пограничных застав на границе с Российской Федерацией планируется завершить в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената 21 января 2025 года Андрей Лукин, администратором программы является Министерство транспорта. Работы профинансированы, но строительство не завершено. Сроки по вводу объектов переносились неоднократно. Заставы должны были сдать в эксплуатацию в 2023 году.

"Мы очень возмущены и отмечаем, что поручения правительства и Минтранспорта не исполняются, виновных найти не смогли, не видим, поэтому пригласили представителей правоохранительных органов", – заявил Андрей Лукин.

Представитель Антикоррупционной службы сообщил, что материалы по компании "Толагай" не поступали в ведомство, но генподрядчик попадал в поле зрения по другим уголовным делам. Агентство по финансовому мониторингу в прошлом году расследовало два уголовных дела в отношении ТОО "Толагай – 2050". Одно из них по факту хищения 3,4 млрд тенге при строительстве плотины в Алматы. 1,5 млрд тенге было возмещено в ходе досудебного расследования. Дело передано спецпрокурорам Алматы. Второе дело о хищении 178 млн тенге в Улытауской области, выделенных на санацию реки Жезды, прекращено по не реабилитирующим основаниям в связи с полным возмещением ущерба. Расследование велось в отношении руководителя ТОО Каната Нышанова. 

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев признал, что на стадии проектирования и строительства допущены многочисленные ошибки.

"В прошлом году случились форс-мажорные обстоятельства – паводковая ситуация, особенно в СКО. Подрядчики нам обосновали невозможность доступа к стройплощадкам. Также было несвоевременное финансирование работ. У подрядных компаний появилась формальная возможность продлить контракты", – пояснил он.

По словам Сатжана Аблалиева, 10 пограничных застав планируется достроить до августа 2025 года и еще 10 до конца текущего года. На финансирование проекта уже было выделено двум подрядчикам 53 млрд тенге или порядка 80% от всей суммы. Остаток – 11 млрд тенге. Большую часть средств получила компания "Толагай".

В Министерстве транспорта решили, что расторгать договоры с генподрядчиком невыгодно, так как нужно будет проводить новый конкурс по другим ценам. Плюс снова сдвинутся сроки. В 2024 году не было освоено 8 млрд тенге, выделенных из Нацфонда на строительство застав. Из них 4 млрд тенге планируется направить на завершение строительства в этом году.

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков отметил, что проект изначально был ошибочный. Например, не было учтено, что период строительства в Северном Казахстане составляет от 30 до 70 дней. Все недочеты исправляли по ходу дела.

"Пограничные заставы для Министерства транспорта являются приемным ребенком. Нет государственного подхода. Они занимаются строительством дорог и по остаточному принципу рассматривают пограничные заставы. Внутри Министерства транспорта надо создавать отдельное подразделение, которое будет заниматься строительством, содержанием и обслуживанием инфраструктуры границы", – предложил он.

Ранее сообщалось, что строительство застав приостановлено, работы не проводятся, хотя деньги были выделены. 

Бауыржан Муканов
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