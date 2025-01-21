Когда завершат строительство 20 проблемных пограничных застав на границе с Россией

Строительство 20 пограничных застав на границе с Российской Федерацией планируется завершить в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената 21 января 2025 года Андрей Лукин, администратором программы является Министерство транспорта. Работы профинансированы, но строительство не завершено. Сроки по вводу объектов переносились неоднократно. Заставы должны были сдать в эксплуатацию в 2023 году.

"Мы очень возмущены и отмечаем, что поручения правительства и Минтранспорта не исполняются, виновных найти не смогли, не видим, поэтому пригласили представителей правоохранительных органов", – заявил Андрей Лукин.

Представитель Антикоррупционной службы сообщил, что материалы по компании "Толагай" не поступали в ведомство, но генподрядчик попадал в поле зрения по другим уголовным делам. Агентство по финансовому мониторингу в прошлом году расследовало два уголовных дела в отношении ТОО "Толагай – 2050". Одно из них по факту хищения 3,4 млрд тенге при строительстве плотины в Алматы. 1,5 млрд тенге было возмещено в ходе досудебного расследования. Дело передано спецпрокурорам Алматы. Второе дело о хищении 178 млн тенге в Улытауской области, выделенных на санацию реки Жезды, прекращено по не реабилитирующим основаниям в связи с полным возмещением ущерба. Расследование велось в отношении руководителя ТОО Каната Нышанова.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев признал, что на стадии проектирования и строительства допущены многочисленные ошибки.

"В прошлом году случились форс-мажорные обстоятельства – паводковая ситуация, особенно в СКО. Подрядчики нам обосновали невозможность доступа к стройплощадкам. Также было несвоевременное финансирование работ. У подрядных компаний появилась формальная возможность продлить контракты", – пояснил он.

По словам Сатжана Аблалиева, 10 пограничных застав планируется достроить до августа 2025 года и еще 10 до конца текущего года. На финансирование проекта уже было выделено двум подрядчикам 53 млрд тенге или порядка 80% от всей суммы. Остаток – 11 млрд тенге. Большую часть средств получила компания "Толагай".

В Министерстве транспорта решили, что расторгать договоры с генподрядчиком невыгодно, так как нужно будет проводить новый конкурс по другим ценам. Плюс снова сдвинутся сроки. В 2024 году не было освоено 8 млрд тенге, выделенных из Нацфонда на строительство застав. Из них 4 млрд тенге планируется направить на завершение строительства в этом году.

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков отметил, что проект изначально был ошибочный. Например, не было учтено, что период строительства в Северном Казахстане составляет от 30 до 70 дней. Все недочеты исправляли по ходу дела.

"Пограничные заставы для Министерства транспорта являются приемным ребенком. Нет государственного подхода. Они занимаются строительством дорог и по остаточному принципу рассматривают пограничные заставы. Внутри Министерства транспорта надо создавать отдельное подразделение, которое будет заниматься строительством, содержанием и обслуживанием инфраструктуры границы", – предложил он.

Ранее сообщалось, что строительство застав приостановлено, работы не проводятся, хотя деньги были выделены.