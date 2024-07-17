Глава ВОЗ: Новая пандемия может разразиться в мире в любой момент

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии, которая может вспыхнуть в мире в любой момент, сообщает Zakon.kz.

Он заявил об этом в ходе выступления в Женеве на заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), разрабатывающего проект соглашения о предотвращении пандемий, передает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что нынешняя вспышка птичьего гриппа H5N1 говорит о том, что следующая пандемия может быть не за горами и прийти в любой момент.

МППО собрался 16-17 июля в Женеве на 10-е с 2022 года заседание. Этому органу не удалось завершить работу над проектом пандемийного договора до 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (27 мая – 1 июня) текущего года, как это первоначально планировалось.

Гебрейесус назвал разрабатываемый документ МППО "соглашением поколений" и отметил важность проделанной работы.

По его словам, достижение консенсуса по нерешенным вопросам возможно в течение короткого времени.

В начале года глава ВОЗ уже предупреждал, что термин "болезнь X" существует уже давно и необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет.